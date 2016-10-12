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亚洲 | 2016年 10月 12日 星期三 17:26 BJT

更新版 1-中国汇市：大行结汇盘增加扶助人民币震荡收升，盘中一度刷新逾六年新低

* 人民币尾盘震荡收升，大行提供流动性
    * 人民币盘中与中间价续刷新逾六年低点
    * 自营了结部分美元多头，客盘结汇情绪亦略升
    * 市场关注稍晚美联储会议记录

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京10月12日 - 人民币兑美元即期 周三尾盘震荡收升，盘中一度
与中间价续刷新逾六年新低。交易员称，结汇需求已小幅升温，自营盘亦部分了结早前美元
多头，早盘市场进入相对自发均衡；但午后大行结汇盘大幅增加，尾盘人民币扭跌转升。
    
    他们并指出，美联储稍晚将公布9月政策会议记录，其措辞将对美元指数走势产生影响
，多家自营盘也选择减少隔夜头寸，以降低风险。

    “今天大家都在卖（美元），各个名字都有，可能看到大行出了大家就跟着出，”一中
资行交易员称，“主要是美联储会议声明即将发布，如果（美元）今天收的高，明天就要飞
了。今天砸到这个位置，后面万一要起来也还有空间。”
    
    人民币兑美元中间价 今日大跌160点至6.7258元，再创逾六年新低，昨日为6
.7098。
    
    美国联邦公开市场委员会(FOMC)定于周三1800GMT发表9月政策会议记录。9月会议上美
联储决定维持利率不变，但表示未来升息的理由“已经增强”；当时投票结果为7:3，有三
名委员支持升息。 

    新华社报导援引广东省公安厅称，今年以来，广东各地公安机关开展多次打击地下钱庄
的集中收网行动，破获案件140余起，抓获犯罪嫌疑人350余名，初步统计涉案金额2,300余
亿元人民币，案件包括部分公司虚构贸易背景，修改、伪造货物提单，进行资金跨境循环方
式骗购外汇等。 
    
    全球汇市方面，继遭遇大幅抛售后，走势艰困的英镑周三上涨，因英国首相特雷莎梅(
文翠珊)允许议员对退欧进程进行一定的审查，舒缓了市场对于英国“硬退欧”的担忧情绪
。 
      
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：
    
 在岸市场人民币兑美      今日         上日         升贬
 元                                              
 即期成交价格<CNY=CF    6.7139       6.7148       0.01%
                 XS>                             
    中间价              6.7258       6.7098       -0.24%
 成交额<CNYSPTVOL=CF  207.33亿美  254.02亿美元       
                 XT>      元                     
  日内波动幅度(pips)     103        日低6.723    日高6.71
                                                    27
    今年以来升贬幅度                               -3.28%
  2005年汇改以来升贬                               23.27%
                幅度                             
 一年期美元/人民币掉         640                         
                  期                             
                                                 
                                                     
 离岸人民币市场          今日         上日               
    CNH即期             6.7213       6.7283              
 一年期NDF<CNY1YNDFO    6.891         6.902              
                R=>                              
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.7154；
人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15
点的参考汇率为7.4239、6.4871和8.2371。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑
参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 乔艳红)

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