更新版 1-中国汇市：大行结汇盘增加扶助人民币震荡收升，盘中一度刷新逾六年新低

* 人民币尾盘震荡收升，大行提供流动性 * 人民币盘中与中间价续刷新逾六年低点 * 自营了结部分美元多头，客盘结汇情绪亦略升 * 市场关注稍晚美联储会议记录 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京10月12日 - 人民币兑美元即期 周三尾盘震荡收升，盘中一度 与中间价续刷新逾六年新低。交易员称，结汇需求已小幅升温，自营盘亦部分了结早前美元 多头，早盘市场进入相对自发均衡；但午后大行结汇盘大幅增加，尾盘人民币扭跌转升。 他们并指出，美联储稍晚将公布9月政策会议记录，其措辞将对美元指数走势产生影响 ，多家自营盘也选择减少隔夜头寸，以降低风险。 “今天大家都在卖（美元），各个名字都有，可能看到大行出了大家就跟着出，”一中 资行交易员称，“主要是美联储会议声明即将发布，如果（美元）今天收的高，明天就要飞 了。今天砸到这个位置，后面万一要起来也还有空间。” 人民币兑美元中间价 今日大跌160点至6.7258元，再创逾六年新低，昨日为6 .7098。 美国联邦公开市场委员会(FOMC)定于周三1800GMT发表9月政策会议记录。9月会议上美 联储决定维持利率不变，但表示未来升息的理由“已经增强”；当时投票结果为7:3，有三 名委员支持升息。 新华社报导援引广东省公安厅称，今年以来，广东各地公安机关开展多次打击地下钱庄 的集中收网行动，破获案件140余起，抓获犯罪嫌疑人350余名，初步统计涉案金额2,300余 亿元人民币，案件包括部分公司虚构贸易背景，修改、伪造货物提单，进行资金跨境循环方 式骗购外汇等。 全球汇市方面，继遭遇大幅抛售后，走势艰困的英镑周三上涨，因英国首相特雷莎梅( 文翠珊)允许议员对退欧进程进行一定的审查，舒缓了市场对于英国“硬退欧”的担忧情绪 。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=CF 6.7139 6.7148 0.01% XS> 中间价 6.7258 6.7098 -0.24% 成交额<CNYSPTVOL=CF 207.33亿美 254.02亿美元 XT> 元 日内波动幅度(pips) 103 日低6.723 日高6.71 27 今年以来升贬幅度 -3.28% 2005年汇改以来升贬 23.27% 幅度 一年期美元/人民币掉 640 期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.7213 6.7283 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.891 6.902 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.7154； 人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15 点的参考汇率为7.4239、6.4871和8.2371。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑 参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 乔艳红)