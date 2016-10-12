欧元债市：欧元区公债收益率微涨，因对英国“硬退欧”的担忧减退

“这相当于降低了英国硬退欧的风险，因此今日推动了市场价格的变动。”瑞穗利率分析师Antoine Bouvet说道。

但他也警告称，这种提振效应恐难以持续。

“我不认为市场将大松心，因为虽然英国议会看似将插手退欧谈判，但目前仍不清楚这将在多大程度上影响谈判进程。”他表示。

分析师们指出，对于欧洲央行政策举动的担忧已经在近期推动德债收益率涨至近一个月高位，随着时间推移，这个问题将回归市场关注。

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