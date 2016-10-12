全球贵金属：10月11日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓亦持平

标题新闻：美白宫称战略石油储备减半计划不会损害国内石油业，可缓慢实施不给油价造成大影响
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透10月12日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量与周一持平 ，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量亦持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 30,829,666.9 10月11日 30,829,666.9 10月10日 0.0 0.00% iShares 361,147,061.9 10月11日 361,147,061.9 10月10日 0.0 0.00%(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红；审校 张荻)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡5月23日 - 南非兰特兑美元周二大涨至四周高位，因媒体报导，南非非洲人国民大会将在本周末举行的一次主要党内会议上，讨论罢免总统祖马。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选