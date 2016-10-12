中国经济：垃圾、污水处理等公共服务新建项目要强制应用PPP模式--财政部

路透北京10月12日 - 中国财政部周三发布关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本(PPP)合作工作的通知要求，在垃圾处理、污水处理等公共服务领域，项目一般有现金流，市场化程度较高，PPP模式运用较为广泛，操作相对成熟，各地新建项目要“强制”应用PPP模式。

刊登在财政部网站的通知称，中央财政将逐步减少并取消专项建设资金补助。在其他中央财政给予支持的公共服务领域，对于有现金流、具备运营条件的项目，要“强制”实施PPP模式识别论证，鼓励尝试运用PPP模式，注重项目运营，提高公共服务质量。

积极引导各类社会资本参与，各级财政部门要联合有关部门营造公平竞争环境，鼓励国有控股企业、民营企业、混合所有制企业、外商投资企业等各类型企业，按同等标准、同等待遇参与PPP项目。

通知要求严格区分公共服务项目和产业发展项目，在能源、交通运输、市政工程、农业、林业、水利、环境保护、保障性安居工程、医疗卫生、养老、教育、科技、文化、体育、旅游等公共服务领域深化PPP改革工作，依托PPP综合信息平台，建立本地区PPP项目开发目录。

着力规范推进项目实施。各级财政部门要会同有关部门统筹论证项目合作周期、收费定价机制、投资收益水平、风险分配框架和政府补贴等因素，科学设计PPP项目实施方案，确保充分体现“风险分担、收益共享、激励相容”的内涵特征。

“防止政府以固定回报承诺、回购安排、明股实债等方式承担过度支出责任，避免将当期政府购买服务支出代替PPP项目中长期的支出责任，规避PPP相关评价论证程序，加剧地方政府财政债务风险隐患。”通知称。

数据显示，截至今年6月30日，纳入财政部PPP综合信息平台项目库的项目共有9,285个，总投资额为10.6万亿元人民币，其中执行阶段项目共619个，总投资额达1万亿元；财政部示范项目232个，总投资额8,025.4亿元。（完）

欲浏览政策全文请点选财政部官网(here) (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)