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亚洲 | 2016年 10月 12日 星期三 17:06 BJT

台湾汇市：台币兑美元连六贬，亚币走贬台币难撑大局

* 亚币走弱，外资略有汇出
    * 出口商盘初抛汇限缩台币跌势
    * 但台币难独撑大局，终场连六贬
    * 明日台币主要区间暂看在31.600-31.800

    路透台北10月12日 - 台币兑美元 周三连六日收贬。交易员表示，盘初出口商
美元卖压还不少，遏制台币贬势。不过亚币走弱令台币难独撑大局，再加上外资汇出，令台
币终场再创近月低位。
     
    今日台币兑美元收31.629，前低仍为9月14日的31.689。汇银人士说，韩元 
走贬，但台币一开盘有出口商的美元卖压，令盘初贬势稍小。目前看来国际美元趋强态势较
为明显，且美国年底升息正逐渐凝聚市场共识，不排除外资资金仍有缓步撤出动作。
    
    〞出口商抛美元，不然盘初(台币)还会更弱...如果美国年底要升息，也不排除台币会
慢慢的走贬。〞一位大型商银交易员表示。
    
    另一位交易员表示，目前市场仍观望周三美联储（FED）的会议纪录，以及周五美联储
主席叶伦的演说，将决定短线国际美元走向。     

    交易员认为，时序已至第四季，一般是出口商的旺季，出口商有较大的抛汇需求。只不
过若美国加息预期升温，不排除国际热钱还是会缓慢撤出新兴市场，台币将走缓贬格局，靠
向31.800-32.000的价位。        
        
    台湾股市周三小幅收升，中止连两日跌势。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台
股买超14.07亿台币，连两个交易日买超共计38.57亿台币。  
    韩元兑美元 周三收报1,123.6，上日收在1,120.4。
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅
度较上日尾盘稍有缩小；目前一个月美元/台币远汇 报31.658/31.678，上日
收在31.675。
     
    交易员预期，明日台币交易区间暂看31.600-31.800。  
    
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 16:00            台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                       报价                                      亿美元  
 台北外汇经纪公      31.629    31.613  31.578-31.670    31.670     8.63   11.24
 司                                                                      
 元太外汇经纪公      31.628    31.613  31.580-31.640    31.630     4.15    6.55
 司                                                                      
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期         0.010/0.030                 0.030/0.040
 美元/台币六个月期        -0.180/-0.140              -0.150/-0.130
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      　      

 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)

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