台湾汇市：台币兑美元连六贬，亚币走贬台币难撑大局

* 亚币走弱，外资略有汇出 * 出口商盘初抛汇限缩台币跌势 * 但台币难独撑大局，终场连六贬 * 明日台币主要区间暂看在31.600-31.800 路透台北10月12日 - 台币兑美元 周三连六日收贬。交易员表示，盘初出口商 美元卖压还不少，遏制台币贬势。不过亚币走弱令台币难独撑大局，再加上外资汇出，令台 币终场再创近月低位。 今日台币兑美元收31.629，前低仍为9月14日的31.689。汇银人士说，韩元 走贬，但台币一开盘有出口商的美元卖压，令盘初贬势稍小。目前看来国际美元趋强态势较 为明显，且美国年底升息正逐渐凝聚市场共识，不排除外资资金仍有缓步撤出动作。 〞出口商抛美元，不然盘初(台币)还会更弱...如果美国年底要升息，也不排除台币会 慢慢的走贬。〞一位大型商银交易员表示。 另一位交易员表示，目前市场仍观望周三美联储（FED）的会议纪录，以及周五美联储 主席叶伦的演说，将决定短线国际美元走向。 交易员认为，时序已至第四季，一般是出口商的旺季，出口商有较大的抛汇需求。只不 过若美国加息预期升温，不排除国际热钱还是会缓慢撤出新兴市场，台币将走缓贬格局，靠 向31.800-32.000的价位。 台湾股市周三小幅收升，中止连两日跌势。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台 股买超14.07亿台币，连两个交易日买超共计38.57亿台币。 韩元兑美元 周三收报1,123.6，上日收在1,120.4。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅 度较上日尾盘稍有缩小；目前一个月美元/台币远汇 报31.658/31.678，上日 收在31.675。 交易员预期，明日台币交易区间暂看31.600-31.800。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 31.629 31.613 31.578-31.670 31.670 8.63 11.24 司 元太外汇经纪公 31.628 31.613 31.580-31.640 31.630 4.15 6.55 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 0.010/0.030 0.030/0.040 美元/台币六个月期 -0.180/-0.140 -0.150/-0.130 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)