版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 08:00 BJT

台湾经济指标预测--10月13日至11月21日

以下为台湾近期预定公布的经济数据：
    * 10月17日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分         预估值                  前值
    10/20      1600       外销订单       9月             --                 +8.3%
                          年变动率                           
    * 10月24日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分         预估值                  前值
    10/24      0830     季调失业率       9月             --                 3.95%
    10/24      1620       M2年增率       9月             --                +4.51%
    10/24      1600   工业生产指数       9月             --                +7.74%
    10/28      0830     经济成长率    第三季             --                +0.70%
                            (初值)                                 (第二季统计值)
    * 10月31日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分         预估值                  前值
     11/4      1620       外汇存底      10月             --        4,367.26亿美元
    * 11月7日当周   

     日期  当地时间       经济指标  公布月分         预估值                  前值
     11/7      1600           出口      10月             --                 -1.8%
     11/8      0830   消费者物价指      10月             --                +0.33%
                           数(CPI)                           
    * 11月21日当周   

     日期  当地时间       经济指标  公布月分         预估值                  前值
    11/21      1620         经常帐    第三季             --       顺差171.3亿美元
     日期  当地时间       经济指标   公布月分        预估值                  前值
       --  1700(预)       重贴现率     第四季            --                1.375%
 
    参看全球经济数据相关资料，点选 
    参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐