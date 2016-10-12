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亚洲 | 2016年 10月 12日 星期三 17:06 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆在多头回归前料跌破103.00

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* 据称，在云区前将有日本投资者和进口商买单

* 102.85附近据闻有更多买单，在104.00左右挂有卖单

* 102.06-103.52日线云区继续提供支持

* 周五有19亿执行价在104.00/104.10的期权到期

* 日本央行审议委员原田泰周三称，没有必要在下次议息会议上放松货币政策。

(完)

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全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 孙茉莉)

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