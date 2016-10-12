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亚洲 | 2016年 10月 12日 星期三 17:41 BJT

更新版 1-台湾货币市场：央行减发定存单令短率微跌，关注央行冲销力道及外资动向

* 央行减发定存单令短率稍见微跌
    * 两年期定存单得标利率高于预期
    * 关注央行冲销及外资汇出力道

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北10月12日 - 台湾银行间拆款利率周三微跌；资金调度人士指出，为调整资金落点，央行上日定
存单发行金额较当日到期减少2,500亿台币，纾解近期偏紧的资金情势，令今日短率微跌但幅度不大，后续关
注央行冲销力道及外资动向。
    
    他们表示，随着美国年底升息预期升高，短线外资偏向汇出及部分银行陆续将现有台币部位SWAP(换汇交
易)成美元投资，造成近期市场资金偏紧态势，即使央行冲销力道明显减缓，也无法扭转市场对资金趋紧的预
期，致今日标售的两年期定存单得标利率高于预期。
    
    〞今天感觉资金宽松很多，但若外资一直走钱的话，市场资金会一直偏紧。〞一位大型银行资调人员说。
  
    
    周二央行存单到期余额大减2,500亿台币。 交易员认为，央行维持资金宽松态势态度不变，
上日多家银行委托代收隔夜拆款过剩资金遭砍单，带动银行间资金水位略见升高，仍须观察央行后续冲销力道
。 
    
    央行周三宣布，今日标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.449%，高于市场预估，并较前
次标售均标0.421%走扬2.8个基点。此次高标落在0.459%。  
    
 本地时间  17:34                  今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        31.629                    31.613
 台湾加权股价指数<.TWII           9,252.60                  9,219.82
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.176-0.200%              0.179-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.176-0.320%              0.179-0.320%
   --两周拆款利率区间           0.240-0.310%              0.185-0.310%
   
    **短票利率持稳**
    
    短票方面，票券商交易员指出，今日发票量持平适中，月内短票利率仍持在0.30%以下，至于跨月短票利
率主交投也续在0.32-0.33%，因银行对利率有所坚持，短票利率很难跌回到此前低档水准。
    
    他们表示，目前银行买票意愿依旧偏强，只是比较要求收益率，令短票利率持稳在现有区间盘整，不致于
出现续扬或走跌情况。
     
    〞拆款利率也没动，短票利率很难掉下来。〞一大型票券交易员说。  
    
    今日30天自保短票利率主要承作在0.32-0.33%，大致同于上日。据集保公司资料，上日的自保30天短票成
交加权平均利率为0.322%，区间在0.25-0.34%，成交金额为61.97亿台币；前日加权平均利率为0.327%，区间
在0.25-0.35%，成交金额为113.12亿台币。
           
    台湾央行周三发行2,028亿台币定存单，与今日定期存单到期金额相同。
    
    本周到期央行定存单金额共9,813.80亿台币；周四存单到期金额为882.50亿，周五则为40亿。
       
    拆款中心资料 显示，周三超额准备为414亿台币，累计超额准备2,052亿台币、加计前期1%的超额准
备为3,292亿台币。  
      
                 
    **债券RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员指出，今日投信端资金仍偏松且银行间资金情势也回稳，债券RP
利率持稳于既有区间。
       
    〞过了季底，资金就偏松，但央行没再降息，利率很难再往下降。〞一大型证券商交易员说。    
    
    另位大型票券商交易员表示，寿险端今日略有走钱，但整体资金情势转松，资金调度平顺，RP利率大致持
平不变。 
        
    今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致持稳。短天期公债RP利率主要落在0.27-0.28%；银行承
作的公债RP利率主要落在0.29%，大致持平上日；公司债附买回利率月内天期成交在0.34%，上日亦同，跨月在
0.35%，与上日水准一致。
              
    大型票券商与金融机构承作利率持平。短天期公债附买回利率区间在0.20-0.24%；短天期公司债附买回利
率主要落在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.30%，以上报价上日均在此水准。(完)  

 (审校 杨淑祯)

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