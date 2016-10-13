重温稿-台湾货币市场：央行减发定存单令短率微跌，关注央行冲销力道及外资动向

* 央行减发定存单令短率稍见微跌 * 两年期定存单得标利率高于预期 * 关注央行冲销及外资汇出力道 记者 詹静宜 路透台北10月12日 - 台湾银行间拆款利率周三微跌；资金调度人士指出，为调整资金落点，央行上日定 存单发行金额较当日到期减少2,500亿台币，纾解近期偏紧的资金情势，令今日短率微跌但幅度不大，后续关 注央行冲销力道及外资动向。 他们表示，随着美国年底升息预期升高，短线外资偏向汇出及部分银行陆续将现有台币部位SWAP(换汇交 易)成美元投资，造成近期市场资金偏紧态势，即使央行冲销力道明显减缓，也无法扭转市场对资金趋紧的预 期，致今日标售的两年期定存单得标利率高于预期。 〞今天感觉资金宽松很多，但若外资一直走钱的话，市场资金会一直偏紧。〞一位大型银行资调人员说。 周二央行存单到期余额大减2,500亿台币。 交易员认为，央行维持资金宽松态势态度不变， 上日多家银行委托代收隔夜拆款过剩资金遭砍单，带动银行间资金水位略见升高，仍须观察央行后续冲销力道 。 央行周三宣布，今日标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.449%，高于市场预估，并较前 次标售均标0.421%走扬2.8个基点。此次高标落在0.459%。 本地时间 17:34 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.629 31.613 台湾加权股价指数<.TWII 9,252.60 9,219.82 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.180% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.176-0.200% 0.179-0.200% --一周拆款利率区间 0.176-0.320% 0.179-0.320% --两周拆款利率区间 0.240-0.310% 0.185-0.310% **短票利率持稳** 短票方面，票券商交易员指出，今日发票量持平适中，月内短票利率仍持在0.30%以下，至于跨月短票利 率主交投也续在0.32-0.33%，因银行对利率有所坚持，短票利率很难跌回到此前低档水准。 他们表示，目前银行买票意愿依旧偏强，只是比较要求收益率，令短票利率持稳在现有区间盘整，不致于 出现续扬或走跌情况。 〞拆款利率也没动，短票利率很难掉下来。〞一大型票券交易员说。 今日30天自保短票利率主要承作在0.32-0.33%，大致同于上日。据集保公司资料，上日的自保30天短票成 交加权平均利率为0.322%，区间在0.25-0.34%，成交金额为61.97亿台币；前日加权平均利率为0.327%，区间 在0.25-0.35%，成交金额为113.12亿台币。 台湾央行周三发行2,028亿台币定存单，与今日定期存单到期金额相同。 本周到期央行定存单金额共9,813.80亿台币；周四存单到期金额为882.50亿，周五则为40亿。 拆款中心资料 显示，周三超额准备为414亿台币，累计超额准备2,052亿台币、加计前期1%的超额准 备为3,292亿台币。 **债券RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员指出，今日投信端资金仍偏松且银行间资金情势也回稳，债券RP 利率持稳于既有区间。 〞过了季底，资金就偏松，但央行没再降息，利率很难再往下降。〞一大型证券商交易员说。 另位大型票券商交易员表示，寿险端今日略有走钱，但整体资金情势转松，资金调度平顺，RP利率大致持 平不变。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致持稳。短天期公债RP利率主要落在0.27-0.28%；银行承 作的公债RP利率主要落在0.29%，大致持平上日；公司债附买回利率月内天期成交在0.34%，上日亦同，跨月在 0.35%，与上日水准一致。 大型票券商与金融机构承作利率持平。短天期公债附买回利率区间在0.20-0.24%；短天期公司债附买回利 率主要落在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.30%，以上报价上日均在此水准。(完) (审校 杨淑祯)