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亚洲 | 2016年 10月 12日 星期三 18:45 BJT

东南亚股市：泰国股市挫至七个月低点，受炸弹攻击警讯等消息打压

泰国SET指数 连续第四个交易日下滑，收跌2.5%。基础材料及
电信类股领跌。
    
    多数其他东南亚股市亦收低，追随亚洲股市表现，受风险偏好受抑影
响，因有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月升息的预期提振美元，
并推升隔夜债券收益率(殖利率)。
    
    菲律宾股市 收低1.2%，跌至四个月最低，金融和能源类股领跌
。
    
    新加坡股市 跌1.5%至近四周最低。
    
                                                涨跌    当日  今
年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   358.64    -5.83   -1.60  
 +7.76   332.82
    新加坡                     2813.71   -42.42   -1.49  
 -2.39  2882.73
    马来西亚                  1667.03    -1.69   -0.10  
 -1.51  1692.51
    泰国                      1406.18   -36.03   -2.50  
 +9.17  1288.02
    印尼                      5364.61   -17.39   -0.32  
+16.80  4593.01
    菲律宾                     7429.82   -91.00   -1.21  
 +6.87  6952.08
    越南                        682.45     0.09   +0.01  
+17.86   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   [
CTMT/CN]
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    法股CAC-40指数         

 (编译 艾茂林/刘秀红；审校 王丽鑫)

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