东南亚股市：泰国股市挫至七个月低点，受炸弹攻击警讯等消息打压

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
泰国SET指数 连续第四个交易日下滑，收跌2.5%。基础材料及 电信类股领跌。 多数其他东南亚股市亦收低，追随亚洲股市表现，受风险偏好受抑影 响，因有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月升息的预期提振美元， 并推升隔夜债券收益率(殖利率)。 菲律宾股市 收低1.2%，跌至四个月最低，金融和能源类股领跌 。 新加坡股市 跌1.5%至近四周最低。 涨跌 当日 今 年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 358.64 -5.83 -1.60 +7.76 332.82 新加坡 2813.71 -42.42 -1.49 -2.39 2882.73 马来西亚 1667.03 -1.69 -0.10 -1.51 1692.51 泰国 1406.18 -36.03 -2.50 +9.17 1288.02 印尼 5364.61 -17.39 -0.32 +16.80 4593.01 菲律宾 7429.82 -91.00 -1.21 +6.87 6952.08 越南 682.45 0.09 +0.01 +17.86 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 艾茂林/刘秀红；审校 王丽鑫)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。