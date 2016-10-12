东南亚股市：泰国股市挫至七个月低点，受炸弹攻击警讯等消息打压

泰国SET指数 连续第四个交易日下滑，收跌2.5%。基础材料及 电信类股领跌。 多数其他东南亚股市亦收低，追随亚洲股市表现，受风险偏好受抑影 响，因有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月升息的预期提振美元， 并推升隔夜债券收益率(殖利率)。 菲律宾股市 收低1.2%，跌至四个月最低，金融和能源类股领跌 。 新加坡股市 跌1.5%至近四周最低。 涨跌 当日 今 年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 358.64 -5.83 -1.60 +7.76 332.82 新加坡 2813.71 -42.42 -1.49 -2.39 2882.73 马来西亚 1667.03 -1.69 -0.10 -1.51 1692.51 泰国 1406.18 -36.03 -2.50 +9.17 1288.02 印尼 5364.61 -17.39 -0.32 +16.80 4593.01 菲律宾 7429.82 -91.00 -1.21 +6.87 6952.08 越南 682.45 0.09 +0.01 +17.86 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 艾茂林/刘秀红；审校 王丽鑫)