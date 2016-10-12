国际油市：亚洲柴油裂解价差小升，受新加坡大规模购买提振

路透新加坡10月12日 - 贸易行业的消息人士表示，亚洲柴油裂解价差周三小幅上升，10月和11月合约价格持平，受来自新加坡的大规模购买提振。

交易员说，新加坡现货柴油市场交投活跃，有60万桶柴油换手。主要买家是永顺油品(Winson Oil)和BP，卖家是托克(Trafigura)和卢克石油(Lukoil)。

现在还不清楚他们打算将这些船货运往何方。

JBC Energy预计中国柴油需求将减少16万桶/日，较之前几年大幅放缓。

交易员称，这可能会导致中国柴油出口增加，但如果矿业持续回升，需求或许会恢复。

新加坡现货市场上达成四笔柴油交易，没有航煤交易达成。

永顺油品从托克购买了15万桶含硫500ppm的柴油，船期为11月3-7日，购买价较新加坡11月1-8日平均报价贴水0.1美元。

永顺油品还从托克购买了15万桶船期为11月7-11日、含硫500ppm的柴油，购买价较新加坡11月7-11日平均报价贴水0.1美元。

BP从卢克石油购买了15万桶船期为10月30日至11月3日、含硫500ppm的柴油，购买价较新加坡10月25-31日平均报价贴水0.08美元。

BP还从卢克石油购买了15万桶船期为11月7-11日、含硫500ppm的柴油，购买价较新加坡10月25-31日平均报价贴水0.07美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻