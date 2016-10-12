中港个股：建行将向云锡集团提供23.5亿元投资，置换企业部分高息负债--新华

路透北京10月12日 - 新华社周三称，中国建设银行 将于10月19日向云南锡业集团提供一笔23.5亿元人民币投资，用于置换企业部分高息负债。后者的资产负债率一度高达82.8%。

新华社称，日前建行和云锡集团签订了近百亿元的合作框架协议，帮助企业降低资产负债率和财务成本。首期23.5亿元投资到位后，能帮助云锡集团降低负债率4.57%，节约财务成本近亿元；资金全部到位后，预计将总共降低企业资产负债率15个百分点。

“云锡集团目前面临行业周期，只是遇到暂时性困难，建行看好其发展前景，但目前的关键是要帮助企业降低资产负债率和财务负担，改善公司治理，让企业的潜力可以得到有效挖掘和发挥。”建行授信审批部副总经理张明合表示。

他并表示，在与云锡集团的合作中，建行特别注重股权投资标的的选择，通过投资云锡集团中有较好盈利前景的板块、优质矿产的采矿权等，以积极股东身份给予云锡集团资金支持，也为自身投行业务发展拓展机遇。

“当身份转换为股权人后，银行将更加竭力地牵线搭桥，找到与困难企业相匹配的产业资本，帮助产能过剩企业‘嫁出去’，以资产重组为契机，完成企业财务重组、股权重组、治理重组。”张明合说。

尽管控制着全球10%以上的锡资源、锡产品在国内市场占有率超过45%，云南锡业集团还是在行业下行的大潮中举步维艰。产品结构单一、连年亏损等问题，令该集团不断通过举债维持生产经营，资产负债率高出行业平均水平近30个百分点。

“尽管债转股可以降低企业过高的杠杆率，避免债务人因过度负债而出现违约风险，但不能将债转股视为国企脱贫解困、银行化解不良资产的法宝。”建行首席经济学家黄志凌表示。