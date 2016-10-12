马来西亚期市：棕榈油期货升至两周高位，因马币走软且预计产量将下降

路透吉隆坡10月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三升至两周以来的最高水准，受马币(林吉特)走软及产量下降预期提振。

马来西亚衍生品交易所指标12月棕榈油期货 收涨1.6%，报每吨2,652马币(638.27美元)，盘中一度升至9月28日以来最高水准2,661。

成交量为47,638口。

马币走软通常会令棕榈油对于持有外国货币的买家而言更加便宜。马币兑美元周三下跌0.5%。

“整体市场因马币走软而上涨，”吉隆坡的一位交易商说，并称对周四行业会议将发布乐观价格前景的预期也提振棕榈油价格。

交易员说，市场正在等待周四会议上主要业内分析师对价格和走向做出的预估。

交易员还说，对棕榈油产量将下降的预期也支撑价格。

马来西亚IOI Group的执行长在周三的会议上说，由于厄尔尼诺(圣婴)现象的影响犹在，2016年马来西亚棕榈油产量料将较2015年减少5-7.5%。(完)

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