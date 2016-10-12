马来西亚期市：棕榈油期货升至两周高位，因马币走软且预计产量将下降

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透吉隆坡10月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三升至两周以来的最高水准，受马币(林吉特)走软及产量下降预期提振。
马来西亚衍生品交易所指标12月棕榈油期货 收涨1.6%，报每吨2,652马币(638.27美元)，盘中一度升至9月28日以来最高水准2,661。
成交量为47,638口。
马币走软通常会令棕榈油对于持有外国货币的买家而言更加便宜。马币兑美元周三下跌0.5%。
“整体市场因马币走软而上涨，”吉隆坡的一位交易商说，并称对周四行业会议将发布乐观价格前景的预期也提振棕榈油价格。
交易员说，市场正在等待周四会议上主要业内分析师对价格和走向做出的预估。
交易员还说，对棕榈油产量将下降的预期也支撑价格。
马来西亚IOI Group的执行长在周三的会议上说，由于厄尔尼诺(圣婴)现象的影响犹在，2016年马来西亚棕榈油产量料将较2015年减少5-7.5%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英；审校 刘秀红)
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