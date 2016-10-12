香港个股：光大国际获国开行200亿元金融支持，为一带一路等发展提供保障

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港10月12日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际 周三称，该公司获得中国国家开发银行 200亿元人民币的金融支持，为包括“一带一路”在内的业务发展提供保障。
据光大国际提供的新闻稿，国开行将在2016-2020年期间，给予光大国际总量达200亿元人民币的金融支持，合作范围覆盖四大主营业务以及配合各业务板块、围绕“一带一路”走出去的海外业务。
其中，环保能源业务80亿元、环保水务业务50亿元、绿色环保业务50亿元及环境科技业务20亿元。
光大国际行政总裁陈小平称，这为公司新一轮的发展提供了长期、稳定的资金保障。
该股今天收升1.29%，报9.45港元。（完）
(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。