香港个股：光大国际获国开行200亿元金融支持，为一带一路等发展提供保障

路透香港10月12日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际 周三称，该公司获得中国国家开发银行 200亿元人民币的金融支持，为包括“一带一路”在内的业务发展提供保障。

据光大国际提供的新闻稿，国开行将在2016-2020年期间，给予光大国际总量达200亿元人民币的金融支持，合作范围覆盖四大主营业务以及配合各业务板块、围绕“一带一路”走出去的海外业务。

其中，环保能源业务80亿元、环保水务业务50亿元、绿色环保业务50亿元及环境科技业务20亿元。

光大国际行政总裁陈小平称，这为公司新一轮的发展提供了长期、稳定的资金保障。

该股今天收升1.29%，报9.45港元。（完）