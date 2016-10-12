国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及五日低点，汽油价差升至一周高点

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
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路透新加坡10月12日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连续第三日下跌，至五日低点每吨40.30美元，因市场关注裂解装置停运，未理会稳定的需求。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)购买了两艘石脑油船货，成本加运费价较日本报价每吨贴水约7美元，而9月28日购买的交付时间为11月上半月的船货价格为贴水约5美元。
日本出光兴产也购买了一艘交付时间为11月下半月的船货，成本加运费价较日本报价每吨贴水约5美元。
台塑石化也在市场上求购11月下半月运往麦寮的石脑油船货。但交易细节仍不清楚。
交易员称，整体市场人气低迷。
“一些裂解装置在停运和维修，”新加坡的一位交易员强调了导致市场走软的部分因素。
台湾中油上周关停年加工能力为38万吨的4号裂解装置。该装置将在10月13-15日的某个时候恢复运行。
与此同时，壳牌也因压缩机问题关闭了新加坡的一台裂解装置。
**汽油处于一周高位**
和石脑油相比，亚洲汽油裂解价差连续第四个交易日上涨，触及每桶7.94美元的一周高点，受欧洲市场人气走坚和南亚需求提振。
斯里兰卡的Ceypetco招标购买总计32桶92号和95号汽油，计划在11月26-27日运达科伦坡港口，招标于10月20日结束。
Ceypetco计划在11月对其日加工能力为5万桶的炼厂进行部分维修，维修将持续约20日。
新加坡现货市场上有两笔石脑油和两笔汽油交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英；审校 刘秀红)
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