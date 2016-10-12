版本:
中国
市场报道 | 2016年 10月 12日 星期三 23:40 BJT

美国热股：爱立信崩跌约20%创近八年最低，因季度营业利润骤降94%

路透10月12日 - 瑞典电信设备制造商爱立信 的危机在周三进一步加剧，这家全球最大的移动网络设备生产商公布，第三季营业利润骤降94%，而且核心网络部门销售额暴跌。

爱立信在美国上市的股票周三盘中崩跌20.54%，报5.57美元，触及2008年11月来最低。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐