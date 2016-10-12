USDA月报：10月12日美国农作物主要信息

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透10月12日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美 国农作物主要信息如下: 大豆类(除非特别指明,以百万蒲式耳计) 2014/15 2015/16 2016/17 2016/17 实际值 预估 9月 10月 大豆 种植(百万英亩) 83.3 82.7 83.7 83.7 收割(百万英亩) 82.6 81.7 83.0 83.0 单产(蒲式耳/英亩) 47.5 48.0 50.6 51.4 产量 3,927 3,926 4,201 4,269 压榨 1,873 1,886 1,950 1,950 出口 1,842 1,936 1,985 2,025 年末库存 191 197 365 395 豆油(百万磅) 产量 21,399 21,960 22,525 22,525 出口 2,014 2,250 2,300 2,250 年末库存 1,855 1,750 1,735 1,725 豆粕(豆粉)(千短吨) 产量 45,062 44,690 46,275 46,275 出口 13,108 11,850 12,300 12,300 年末库存 260 300 300 300 小麦(除非特别指明,以百万蒲式耳计) 2014/15 2015/16 2016/17 2016/17 实际值 预估 9月 10月 种植(百万英亩) 56.8 55.0 50.8 50.2 收割(百万英亩) 46.4 47.3 44.1 43.9 单产(蒲式耳/英亩) 43.7 43.6 52.6 52.6 产量 2,026 2,062 2,321 2,310 出口 864 775 950 975 年末库存 752 976 1,100 1,138 玉米(除非特别指明,以百万蒲式耳计) 2014/15 2015/16 2016/17 2016/17 实际值 预估 9月 10月 种植(百万英亩) 90.6 88.0 94.1 94.5 收割(百万英亩) 83.1 80.7 86.6 86.8 单产(蒲式耳/英亩) 171.0 168.4 174.4 173.4 产量 14,216 13,601 15,093 15,057 出口 1,867 1,898 2,175 2,225 年末库存 1,731 1,738 2,384 2,320(完 ) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。