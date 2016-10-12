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货币新闻 | 2016年 10月 13日 星期四 00:12 BJT

USDA月报：10月12日美国农作物主要信息

路透10月12日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美
国农作物主要信息如下:
    
    大豆类(除非特别指明,以百万蒲式耳计)      

                      2014/15    2015/16     2016/17  2016/17
                       实际值     预估       9月  　　10月
大豆
  种植(百万英亩)        83.3     82.7          83.7       83.7
  收割(百万英亩)        82.6     81.7          83.0       83.0
  单产(蒲式耳/英亩)     47.5     48.0          50.6       51.4
  产量                 3,927    3,926         4,201      4,269
  压榨                 1,873    1,886         1,950      1,950
  出口                 1,842    1,936         1,985      2,025
  年末库存               191      197           365        395

豆油(百万磅)
  产量                 21,399   21,960        22,525     22,525
  出口                  2,014    2,250         2,300      2,250
  年末库存              1,855    1,750         1,735      1,725 

豆粕(豆粉)(千短吨)
  产量                 45,062   44,690        46,275     46,275
  出口                 13,108   11,850        12,300     12,300
  年末库存                260      300           300        300
    
小麦(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
                      2014/15    2015/16     2016/17  2016/17
                       实际值     预估       9月  　　10月
  种植(百万英亩)        56.8     55.0          50.8       50.2
  收割(百万英亩)        46.4     47.3          44.1       43.9
  单产(蒲式耳/英亩)     43.7     43.6          52.6       52.6
  产量                 2,026    2,062         2,321      2,310
  出口                   864      775           950        975
  年末库存               752      976         1,100      1,138


玉米(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
                      2014/15    2015/16     2016/17  2016/17
                       实际值     预估       9月  　　10月
  种植(百万英亩)        90.6      88.0        94.1       94.5
  收割(百万英亩)        83.1      80.7        86.6       86.8
  单产(蒲式耳/英亩)    171.0     168.4       174.4      173.4
  产量                14,216    13,601      15,093     15,057
  出口                 1,867     1,898       2,175      2,225
  年末库存             1,731     1,738       2,384      2,320(完
)
      
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>


 (编译 利棣儿；审校 李军)

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