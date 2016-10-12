USDA月报：10月12日全球农作物主要信息

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透10月12日 - 美国农业部(USDA)周三公布的月度全球农作物供需 报告中主要资讯如下: 全球供需预估 2016/17 2015/16 10月 9月 10月 小麦(百万吨) 澳洲产量 28.30 27.50 24.50 澳洲出口 20.50 19.50 16.00 阿根廷产量 14.40 14.40 11.30 阿根廷出口 8.00 8.00 9.10 欧盟产量 143.22 145.27 160.01 欧盟出口 25.00 26.00 34.68 加拿大产量 31.50 30.50 27.59 加拿大出口 22.00 21.50 22.13 中国产量 128.00 128.00 130.19 中国进口 3.50 3.50 3.48 大豆(百万吨) 巴西产量 102.00 101.00 96.50 巴西出口 58.40 58.40 54.38 巴西进口 0.35 0.35 0.41 阿根廷产量 57.00 57.00 56.80 阿根廷出口 9.65 10.65 10.30 中国进口 86.00 86.00 82.50 豆油(百万吨) 中国进口 0.82 0.82 0.67 玉米(百万吨) 阿根廷产量 36.50 36.50 28.00 阿根廷出口 25.00 24.00 19.50 南非产量 13.00 13.00 7.90 南非出口 1.50 1.50 0.70 中国产量 216.00 216.00 224.58 中国出口 0.02 0.02 0.01 中国进口 3.00 3.00 3.18 棉花(百万包) 中国产量 21.00 21.00 22.00 中国年末库存 48.10 50.60 58.20 中国出口 0.10 0.10 0.13 中国进口 4.50 4.50 4.41 印度产量 26.50 26.50 26.40(完) 浏览美国农业部的相关新闻，请点选 CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。