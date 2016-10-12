芝加哥期市：CBOT玉米期货收跌，因在USDA报告出炉后有获利了结

路透芝加哥10月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下跌，近月12月玉米合约从一周高位回落，因获利了结，此前美国农业部(USDA)公布创纪录高位的玉米产量预估。

CBOT-12月玉米期货 收跌8-1/2美分，报每蒲式耳3.37美元。

美国农业部在月度供需报告中下调2016-17年美国玉米收成预估至每英亩173.4蒲式耳，9月预估为174.4蒲式耳，但仍是历史高位。农业部的预估数据接近市场预估均值的173.5蒲式耳。

农业部将2016/17年玉米结转库存预估从9月的23.84亿蒲式耳下调至23.20亿蒲式耳，如果10月的预估数据实现，2016/17年玉米产量将是1987-88年以来最大。

农业部周二晚公布，玉米收割完成率为35%，低于38%的五年均值。玉米生长优良率为73%，和之前一周持平。

中国国家粮食交易中心表示，在国储玉米销售中售出2.6878吨2014年玉米，相当于130万吨供应规模的大约2%。

今日CBOT玉米期货成交量预计为288,111口。(完)

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