芝加哥期市：CBOT玉米期货收跌，因在USDA报告出炉后有获利了结

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透芝加哥10月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下跌，近月12月玉米合约从一周高位回落，因获利了结，此前美国农业部(USDA)公布创纪录高位的玉米产量预估。
CBOT-12月玉米期货 收跌8-1/2美分，报每蒲式耳3.37美元。
美国农业部在月度供需报告中下调2016-17年美国玉米收成预估至每英亩173.4蒲式耳，9月预估为174.4蒲式耳，但仍是历史高位。农业部的预估数据接近市场预估均值的173.5蒲式耳。
农业部将2016/17年玉米结转库存预估从9月的23.84亿蒲式耳下调至23.20亿蒲式耳，如果10月的预估数据实现，2016/17年玉米产量将是1987-88年以来最大。
农业部周二晚公布，玉米收割完成率为35%，低于38%的五年均值。玉米生长优良率为73%，和之前一周持平。
中国国家粮食交易中心表示，在国储玉米销售中售出2.6878吨2014年玉米，相当于130万吨供应规模的大约2%。
今日CBOT玉米期货成交量预计为288,111口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。