芝加哥期市：CBOT大豆收跌，此前美国农业部提高大豆产量预估

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透芝加哥10月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下跌，此前美国农业部在月度报告中上调美国大豆单产预估至每英亩51.4蒲式耳，创下纪录高位。
农业部的预估略低于51.5蒲式耳的市场平均预估值，但仍将是纪录最高水准。
一些分析师预计，农业部会在未来公布的报告中继续上调大豆单产预估和产量预估。
美国农业部还将2016/17年美国大豆结转库存预估从9月时的3.65亿蒲式耳上调至3.95亿蒲式耳。
农业部透过日报告系统表示，民间出口商销售11.5万吨美国大豆到中国，在2016/17年交付，其中5.5万吨的产地可选。
农业部周二晚公布，大豆收割完成率为44%，低于47%的五年均值。大豆生长优良率为74%，和之前一周持平。
CBOT报告，有157口10月豆粕合约交割，478口豆油合约交割。
CBOT-11月大豆合约 收跌8-3/4美分，报每蒲式耳9.45-1/2美元。
12月豆粕合约 收低3.8美元，报每短吨296.5美元。12月豆油合约 跌0.01美分，报33.34美分。 今日CBOT大豆预估成交量为387,136口，豆粕为131,117口，豆油为114,302口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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