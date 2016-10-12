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货币新闻 | 2016年 10月 13日 星期四 04:49 BJT

国际油市：API公布上周美国原油库存增加270万桶，六周来首见

路透纽约10月12日 - 美国石油协会(API)周三称，上周美国原油库存增幅超预期，因炼厂减产且进口增加。汽油库存也增加，但馏分油库存减少。

API公布，截至10月7日该周，美国原油库存增加270万桶，至4.709亿桶，预估为增加65万桶。库欣原油库存减少140万桶。

上周原油日进口量增加62万桶，至760万桶，炼厂日加工量减少59.6万桶。

API公布，美国汽油库存增加68.8万桶，分析师预估为减少150万桶。

API还公布，上周馏分油库存减少450万桶，分析师预期为减少160万桶。(完)

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