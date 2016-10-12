美国债市：新债供应推高公债收益率至四个月高位，但FED会议记录抑制涨幅

* 市场消化三年期和10年期公债供应，引发公债市场出现抛售

* 美联储会议记录显示联储将在今年加息，但之后缓慢升息

* 10年期公债收益率触及6月3日来最高

* 30年期公债收益率触及英国退欧公投来最高水准

路透纽约10月12日 - 美国公债收益率周三上涨，新债供应和对美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年稍晚升息的预期日益增强，使公债承压。

公债收益率在早盘升至四个月最高，后在9月美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录公布后缩减升幅。这表明，尽管美联储可能在12月升息，但之后升息步伐缓慢。

美国三年期和10年期公债标售得到强劲需求，缓解了投资者对美债需求减弱的担忧。

“标售结果至为重要，因为它告诉大家，市场对公债仍有需求，”DuPont Capital Management董事总经理Kris Kowal说。

对公债需求疲弱的担忧，以及FOMC会议记录发出的鹰派信号，带动指标10年期公债收益率在四个月来首次升穿1.80%，30年期公债收益率触及6月23日来最高，当日英国公投决定退欧，令市场意外。

两年期 等较短期公债收益率也升至6月初来最高水准。

自上月美联储政策会议上，有三名委员投票反对维持利率不变的决定后，投资者一直密切关注FOMC内部意见分歧加剧的迹象。

“市场保持了在每一个关键事件前都预计有坏消息的做法，这是在约48小时的时间里，第一次预期的坏消息没有出现，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel说。

“这不足以带动公债价格上涨，但肯定足以避免公债被进一步抛售。”

油价重回每桶50美元以上，令人担心将通胀会加速，这也令公债价格承压。

财政部将在周四续发120亿美元30年期公债。不计算国库券，本周市场必须吸纳共计560亿美元的新债。

“显然，本周供应频繁，”野村证券国际利率策略师Stan Sun说。

“密集的公债供应，加上FOMC会议记录，我认为这无疑给公债市场带来了很大的压力。”Sun表示。(完)