加拿大股市：在四个交易内首次上升，由金矿股领涨

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透多伦多10月12日 - 加拿大股市主要股指周三上涨，在四个交易内首次上升，因金矿股和其他材料股上涨，抵销油价下跌拉低能源股对大盘造成的压力。
金矿股是升幅最大的板块之一，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录没有为市场升息预期提供指引。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨69.37点，或0.48%，报14,618.97点。
10大类股中有八类上涨。包括金矿商的原材料股大涨1.9%，金融股上扬0.2%，电信股升0.8%。能源股跌0.8%，跟随油价跌势。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。