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市场报道 | 2016年 10月 13日 星期四 05:26 BJT

加拿大股市：在四个交易内首次上升，由金矿股领涨

路透多伦多10月12日 - 加拿大股市主要股指周三上涨，在四个交易内首次上升，因金矿股和其他材料股上涨，抵销油价下跌拉低能源股对大盘造成的压力。

金矿股是升幅最大的板块之一，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录没有为市场升息预期提供指引。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨69.37点，或0.48%，报14,618.97点。

10大类股中有八类上涨。包括金矿商的原材料股大涨1.9%，金融股上扬0.2%，电信股升0.8%。能源股跌0.8%，跟随油价跌势。(完)

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