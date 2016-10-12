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市场报道 | 2016年 10月 13日 星期四 06:16 BJT

《美国重要政经日程》--10月13日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数，9月进出口价格

1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率

1430 - 能源资料协会(EIA)公布美国地下天然气库存

1500 - EIA公布一周原油库存与产量数据

1500 - 财政部每周例行宣布标售三个月和六个月期国库券，宣布标售30年期通胀保值债券

1700 - 财政部标售30年期公债

2000 - 农业部公布一周全球棉花价格

2000后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据

2030 - 美联储一周资产负债表 (完)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

美股业绩公布日程

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张涛；审校 龚芳)

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