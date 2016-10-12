《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月12日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 103.62 -1.61 -1.53 4322027 京东 26.59 -0.16 -0.60 8216175 新浪 76.95 +1.37 +1.81 767050 搜狐 43.09 +0.50 +1.17 149575 网易 261.42 +7.22 +2.84 2036394 百度 175.41 -1.63 -0.92 2165705 台湾 台湾积体电路 31.35 +0.62 +2.02 1712149 联电 1.88 +0.01 +0.53 119493 日月光 6.12 +0.07 +1.16 209446 矽品精密 7.45 +0.05 +0.68 107244 和信超媒体 2.43 +0.01 +0.41 2415 友达 3.69 +0.05 +1.37 159755 中华电信 35.21 +0.12 +0.34 62540 台湾国际航电 48.25 +0.19 +0.40 561628 香港 中国移动 61.54 +0.58 +0.95 178126 中国联通 12.51 -0.14 -1.11 71381 中国电信 51.60 -0.19 -0.37 1729 中芯国际 5.89 +0.20 +3.51 20883 电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 194 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 龚芳)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。