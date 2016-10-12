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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 06:26 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月12日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴         103.62    -1.61    -1.53   4322027
    京东                26.59    -0.16    -0.60   8216175
    新浪              76.95    +1.37    +1.81    767050
    搜狐              43.09    +0.50    +1.17    149575
    网易             261.42    +7.22    +2.84   2036394
    百度             175.41    -1.63    -0.92   2165705
    
    台湾
    台湾积体电路       31.35    +0.62    +2.02   1712149
    联电                1.88    +0.01    +0.53    119493
    日月光              6.12    +0.07    +1.16    209446
    矽品精密           7.45    +0.05    +0.68    107244
    和信超媒体         2.43    +0.01    +0.41      2415
    友达                3.69    +0.05    +1.37    159755
    中华电信           35.21    +0.12    +0.34     62540
    台湾国际航电      48.25    +0.19    +0.40    561628
    
    香港
    中国移动           61.54    +0.58    +0.95    178126
    中国联通           12.51    -0.14    -1.11     71381
    中国电信           51.60    -0.19    -0.37      1729
    中芯国际            5.89    +0.20    +3.51     20883
    电讯盈科         0.00    +0.00    +0.00       194
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 龚芳)

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