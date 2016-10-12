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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 06:30 BJT

****日韩经济指标预测--10月13日-10月20日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间     经济指标/活动                   公布时段      预估值       前值
    
    10月10日当周
    
    10月12日(三)
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)               9月         --         +2.0%
    
    10月13日(四)
     --  韩国央行利率决定                          10月       1.25%        1.25%
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                   9月         --         -9.7%
             进口物价(较上年同期)                               --         -8.5%   
    2350 日本企业物价指数(CGPI)(较前月)             9月       -0.1%        -0.3%
                               (较上年同期)                   -3.2%        -3.6%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                  前周         --     卖超6,368
         外资投资日本股票(亿日圆)                               --     买超2,517    
    
    10月14日(五)
    0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数     10月         --         40.30
    0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数     10月         --         39.10
    
    10月17日当周   
    
    10月16日(日)         
    2300 日本路透短观制造业景气判断指数            10月         --           正5    
    
    10月17日(一)    
    0430 日本工业生产修正值                         8月         --         +1.5%
             产能利用率指数(较前月)                             --         +0.6%
     --  韩国贸易收支(亿美元)                  9月修正值        --        顺差71
             出口                                               --         -5.9%
             进口                                               --         -2.3% 
    
    10月18日(二)
 　 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)            9月         --         +0.1%
                                (较上年同期)                    --         -1.7%   
    
    10月19日(三)
    暂无重要经济数据公布。    
    
    10月20日(四)
    暂无重要经济数据公布。    
    (完)

      
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