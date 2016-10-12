德国经济：上半年强劲扩张后，下半年成长步伐料放缓--经济部月报

路透柏林10月12日 - 德国经济部周三表示，该国经济在上半年表现强劲之后，下半年可能会失去一些动能。在好于预期的经济数据公布后，一些人对德国经济成长寄予厚望，但经济部的表态给这一期望泼了冷水。

“德国经济的增长步伐十分稳健，但在上半年强劲扩张后，今年下半年成长可能会略为放慢一点，”经济部月报称。

经济部认为，德国对外贸易前景受到一些外部风险的困扰，其中包括英国与欧盟其余27个成员国就未来关系问题举行的退欧谈判结果存在不确定性。

但国内需求料将推动德国经济成长。“民间消费依然是一根重要支柱，”经济部补充说，就业增长、实质薪资上升以及通胀疲弱，都在提升消费者的购买力。

该部门还表示，建筑业在8月表现相对疲弱，但未来几个月预计会出现反弹，在今年下半年为经济带来更多提振。

上周德国政府将2016年经济成长预估从之前的1.7%调高至1.8%，为五年来最大增速。一些重要的经济咨询机构甚至预测成长率可达1.9%。

政府预期2017年经济成长速度将放慢至1.4%，因外需迟滞。但根据工作日进行调整后，预计放缓程度会减轻一些，增幅在1.6%。(完)