美国数据：8月职位空缺降至八个月低点，但就业市场仍然强劲

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透华盛顿10月12日 - 美国8月职位空缺数量降至八个月低点，雇聘活动方面几无变化，这表明在经济复苏趋于完成之际，就业市场紧俏状况有所缓解。
但劳工部周三公布的8月职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)报告细节继续显示就业市场强劲，自愿离职者稳步增加且裁员数量下降。
衡量劳动力需求状况的职位空缺数量，经季节调整后减少38.8万个至540万个，这是去年12月以来的最低水平。7月曾升至纪录高位。职位空缺率因此下降0.3个百分点至3.6%，也是去年12月以来的最低水准。
“这些数据可能会有波动，而且空缺率仍然相当高，所以现在断言这是可靠信号还是波动性月度数据发出的噪音，还为时过早，”纽约RDQ Economics的首席分析师John Ryding表示。
“但是，如果这种下降情形保持下去，则可能显示企业方面变得更加谨慎了。”(完)
(编译 张涛 审校 郑茵)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。