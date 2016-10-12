美国数据：8月职位空缺降至八个月低点，但就业市场仍然强劲

路透华盛顿10月12日 - 美国8月职位空缺数量降至八个月低点，雇聘活动方面几无变化，这表明在经济复苏趋于完成之际，就业市场紧俏状况有所缓解。

但劳工部周三公布的8月职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)报告细节继续显示就业市场强劲，自愿离职者稳步增加且裁员数量下降。

衡量劳动力需求状况的职位空缺数量，经季节调整后减少38.8万个至540万个，这是去年12月以来的最低水平。7月曾升至纪录高位。职位空缺率因此下降0.3个百分点至3.6%，也是去年12月以来的最低水准。

“这些数据可能会有波动，而且空缺率仍然相当高，所以现在断言这是可靠信号还是波动性月度数据发出的噪音，还为时过早，”纽约RDQ Economics的首席分析师John Ryding表示。

“但是，如果这种下降情形保持下去，则可能显示企业方面变得更加谨慎了。”(完)