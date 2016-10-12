金砖国家：10月12日股汇市收盘纵览

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透10月13日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月12日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.31%，报902.74点。
中国股市：沪综指缩量微收跌结束四连涨，获利抛压致大盘技术调整
中国汇市：大行结汇盘增加扶助人民币震荡收升，盘中一度刷新逾六年新低
香港股市：追随亚股收跌，受美国升息及英国退欧的不确定性打击
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巴西市场逢假期休市。
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南非股市：与大多数新兴资产一道下滑，因持续存在的政治不确定性损及投资者信心。指标Top-40指数 收盘下跌0.76%，报45,048.57点；大盘综合指数 收盘下跌0.68%，报51,548.13点。
南非汇市：兰特兑美元反弹，因财长获准对指控他欺诈的决定提出复审
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印度股汇市休市。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.95%，报995.96点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌1.12%，报518.79点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.57%，报63.02；卢布兑欧元 贬值0.13%，报69.365。(完) (编译 杜明霞；审校 李爽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。