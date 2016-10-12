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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 07:48 BJT

金砖国家：10月12日股汇市收盘纵览

路透10月13日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月12日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.31%，报902.74点。

中国股市：沪综指缩量微收跌结束四连涨，获利抛压致大盘技术调整

中国汇市：大行结汇盘增加扶助人民币震荡收升，盘中一度刷新逾六年新低

香港股市：追随亚股收跌，受美国升息及英国退欧的不确定性打击

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巴西市场逢假期休市。

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南非股市：与大多数新兴资产一道下滑，因持续存在的政治不确定性损及投资者信心。指标Top-40指数 收盘下跌0.76%，报45,048.57点；大盘综合指数 收盘下跌0.68%，报51,548.13点。

南非汇市：兰特兑美元反弹，因财长获准对指控他欺诈的决定提出复审

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印度股汇市休市。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.95%，报995.96点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌1.12%，报518.79点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.57%，报63.02；卢布兑欧元 贬值0.13%，报69.365。(完) (编译 杜明霞；审校 李爽)

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