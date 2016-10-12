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市场报道 | 2016年 10月 13日 星期四 07:50 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--10月13日-10月20日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值         前值
    
    10月10日当周
        
    10月13日(四)
    1230 加拿大新屋价格指数                            8月      +0.3%        +0.4%
    1230 美国进口物价(较前月)                          9月      +0.2%        -0.2%
             出口物价(较前月)                                    持平        -0.8%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)            10月8日当周     25.4         24.9
                 四周均值(万人)                                   --         25.35
                 续请失业金人数(万人)            10月1日当周      --         205.8 
    
    10月13-14日    
    1800 美国联邦预算(亿美元)                          9月    盈余250    赤字1,070
    
    10月14日(五)
    1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期)   9月      +0.6%         持平
                                        (较前月)                +0.2%         持平
            扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期)             +1.2%        +1.0%
                                       (较前月)                 +0.1%        +0.1%
            扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期)         --         +1.2%
                                             (较前月)             --         +0.3%
    1230 美国零售销售(较前月)                          9月      +0.6%        -0.3%
              扣除汽车的零售销售(较前月)                        +0.4%        -0.1%
    1400 美国企业库存(较前月)                          8月      +0.2%         持平
    1400 美国密西根大学消费者信心指数             10月初值       91.9         91.2
                             现况指数                           104.7        104.2
                             预期指数                            82.7         82.7
    
    10月17日当周
    
    10月17日(一)
    1230 美国纽约联储制造业指数                       10月       1.00       负1.99
    1315 美国工业生产(较前月)                          9月      +0.1%        -0.4%
             产能利用率                                         75.6%        75.5% 
             制造业产出(较前月)                                   --         -0.4% 
    
    10月18日(二)
    1230 加拿大制造业销售(较前月)                      8月        --         +0.1%
    1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)   9月      +0.3%        +0.2% 
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                      +1.5%        +1.1% 
             经季节调整的核心CPI(较前月)                        +0.2%        +0.3% 
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                  +2.3%        +2.3%
             每周平均实质所得(较前月)                             --         -0.4%
    1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数         10月         63           65
    1530 美国克利夫兰联储CPI                           9月        --         +0.2%
    2000 美国整体资本流动(亿美元)                      8月        --   净流入1,406
         外资购买美国公债(亿美元)                                 --     净卖出131 
    
    10月19日(三)
    1230 美国建筑许可年率(万户)                        9月      115.5        115.2
             建筑许可(较前月)                                     --         +0.7%
             房屋开工年率(万户)                                 117.0        114.2
             房屋开工(较前月)                                     --         -5.8% 
    1400 加拿大央行利率决议                            --         --          0.5%
    
    10月20日(四)
    1230 美国费城联储制造业指数                       10月      正5.5       正12.8 
    1400 美国成屋销售年率(万户)                        9月        538          533
             成屋销售(较前月)                                     --         -0.9%
    1400 美国领先指标(较前月)                          9月      +0.2%        -0.2%  
    (完)
    
     经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王兴亚；审校 龚芳)

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