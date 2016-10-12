《中国报摘》--中国证券报10月13日

* 头版头条:

--中国企业改革与发展研究会副会长李锦表示，下一步央企要做两件事：一是大力调整布局结构，促进产业优化升级；二是要积极稳妥推进混合所有制改革，通过引入非国有资本，推动中央企业形成更加有利于参与市场竞争的治理结构和运行机制。

* 其他:

--近日，人社部、财政部印发《职业年金基金管理暂行办法》，要求职业年金投资股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品的比例，合计不得高于投资组合委托投资资产净值的30%；投资股票型养老金产品的比例，不得高于职业年金基金资产净值的30%。

--华夏幸福 与美国Conway Inc.（康威国际）成为战略合作伙伴。华夏幸福副总裁叶珺表示，这是公司首次与国际知名选址咨询和招商引资顾问机构达成战略合作伙伴关系，双方将利用各自优势，在华夏幸福产业新城吸引外资企业、国际产业投资大数据应用及其他国际业务方面开展战略合作。