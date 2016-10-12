《中国报摘》--中国证券报10月13日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
* 头版头条:
--中国企业改革与发展研究会副会长李锦表示，下一步央企要做两件事：一是大力调整布局结构，促进产业优化升级；二是要积极稳妥推进混合所有制改革，通过引入非国有资本，推动中央企业形成更加有利于参与市场竞争的治理结构和运行机制。
* 其他:
--近日，人社部、财政部印发《职业年金基金管理暂行办法》，要求职业年金投资股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品的比例，合计不得高于投资组合委托投资资产净值的30%；投资股票型养老金产品的比例，不得高于职业年金基金资产净值的30%。
--华夏幸福 与美国Conway Inc.（康威国际）成为战略合作伙伴。华夏幸福副总裁叶珺表示，这是公司首次与国际知名选址咨询和招商引资顾问机构达成战略合作伙伴关系，双方将利用各自优势，在华夏幸福产业新城吸引外资企业、国际产业投资大数据应用及其他国际业务方面开展战略合作。
--赛为智能 公告称，拟收购开心人信息100%股权，并配套募资不超过5.4亿元人民币，用于支付本次交易的现金对价、标的公司IP授权使用及游戏开发建设项目以及支付中介机构费用。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。