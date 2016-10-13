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市场报道 | 2016年 10月 13日 星期四 08:54 BJT

****欧洲经济指标预测--10月13日-10月20日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段     预估值     前值

    10月10日当周  
    
    10月13日(四)
    0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)      9月终值        持平      持平
                                 (较上年同期)                    +0.5%     +0.5%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                         +0.1%     +0.1%
                            (较上年同期)                         +0.7%     +0.7%
    1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数      10月           --       55.9
    1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数      10月           --       51.0
    1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数      10月           --       41.0
    1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数    10月           --       33.9
    
    10月14日(五)
    0715 瑞士生产者/进口物价(较前月)                 9月         +0.1%     -0.3%
                        (较上年同期)                             -0.2%     -0.4%
    0830 英国建筑业产出(较前月)                      8月         +0.2%      持平
                   (较上年同期)                                  +1.5%     -1.5% 
    0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)        9月终值        -0.2%     -0.2%
                              (较上年同期)                       +0.1%     +0.1%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                  +1.9%     +1.9%
                                   (较上年同期)                  +0.1%     +0.1% 
    0900 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元)        8月       顺差153   顺差253 

    10月17日当周

    10月17日(一)
    0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                  8月         --  顺差29.07
               全球贸易收支(亿欧元)                                --  顺差77.95
    0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)    9月终值       +0.1%     +0.1%
                                   (较上年同期)                  +0.4%     +0.4%
               扣除食品和能源的HICP(较前月)                        --      +0.2%
                               (较上年同期)                        --      +0.8%
    
    10月18日(二)
    0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)               9月         --      +0.3%
                            (较上年同期)                           --      +0.6% 
             核心CPI(较前月)                                       --      +0.4% 
                (较上年同期)                                       --      +1.3%
             零售物价指数(RPI)(较前月)                             --      +0.4%
                           (较上年同期)                            --      +1.8% 
             扣除抵押贷款的RPI(较前月)                             --      +0.5%
                          (较上年同期)                             --      +1.9%
    0830 英国生产者物价指数(PPI)                       9月
                     投入物价(未经季节调整，较前月)                --      +0.2%
                         (未经季节调整，较上年同期)                --      +7.6%
                     产出物价(未经季节调整，较前月)                --      +0.1%
                         (未经季节调整，较上年同期)                --      +0.8%
                     核心产出物价(未经季节调整，较前月)            --      +0.2%
                             (未经季节调整，较上年同期)            --      +1.3%
    
    10月19日(三)
    0830 英国请领失业金人数(千人，较前月)              9月         --    增加2.4
             按ILO标准计算的失业率             截至8月的三个月     --       4.9%
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)                --      +2.3%
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)              --      +2.1%
    
    10月20日(四)
    0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                          9月         --   顺差30.25
    0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)               9月         --       -0.1%
                            (较上年同期)                           --       -1.6%
    0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)              8月         --     盈余315
               经季节调整经常帐(亿欧元)                            --     盈余210
               直接投资/证券投资净流动(亿欧元)                     --     流入721 
    0830 英国零售销售(较前月)                          9月         --       -0.2% 
                 (较上年同期)                                      --       +6.2% 
             扣除能源的零售销售(较前月)                            --       -0.3% 
                           (较上年同期)                            --       +5.9% 
    1145 欧洲央行再融资利率                           10月         --       0.00%
                 存款利率                                          --     负0.40%  
     (完)  
     
      
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 张若琪 审校 王兴亚)

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