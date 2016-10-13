欧洲经济指标预测--10月13日-10月20日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月10日当周 10月13日(四) 0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月终值 持平 持平 (较上年同期) +0.5% +0.5% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.7% +0.7% 1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 55.9 1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 51.0 1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 41.0 1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 33.9 10月14日(五) 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 9月 +0.1% -0.3% (较上年同期) -0.2% -0.4% 0830 英国建筑业产出(较前月) 8月 +0.2% 持平 (较上年同期) +1.5% -1.5% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月终值 -0.2% -0.2% (较上年同期) +0.1% +0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +1.9% +1.9% (较上年同期) +0.1% +0.1% 0900 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元) 8月 顺差153 顺差253 10月17日当周 10月17日(一) 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差29.07 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差77.95 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月终值 +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.4% +0.4% 扣除食品和能源的HICP(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +0.8% 10月18日(二) 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 -- +0.3% (较上年同期) -- +0.6% 核心CPI(较前月) -- +0.4% (较上年同期) -- +1.3% 零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.4% (较上年同期) -- +1.8% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.5% (较上年同期) -- +1.9% 0830 英国生产者物价指数(PPI) 9月 投入物价(未经季节调整，较前月) -- +0.2% (未经季节调整，较上年同期) -- +7.6% 产出物价(未经季节调整，较前月) -- +0.1% (未经季节调整，较上年同期) -- +0.8% 核心产出物价(未经季节调整，较前月) -- +0.2% (未经季节调整，较上年同期) -- +1.3% 10月19日(三) 0830 英国请领失业金人数(千人，较前月) 9月 -- 增加2.4 按ILO标准计算的失业率 截至8月的三个月 -- 4.9% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) -- +2.3% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) -- +2.1% 10月20日(四) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 9月 -- 顺差30.25 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- -0.1% (较上年同期) -- -1.6% 0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 8月 -- 盈余315 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余210 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流入721 0830 英国零售销售(较前月) 9月 -- -0.2% (较上年同期) -- +6.2% 扣除能源的零售销售(较前月) -- -0.3% (较上年同期) -- +5.9% 1145 欧洲央行再融资利率 10月 -- 0.00% 存款利率 -- 负0.40% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪 审校 王兴亚)