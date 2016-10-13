欧洲经济：通胀目标上调恐损及欧洲央行的信誉--执委莫尔许

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透法兰克福10月12日 - 欧洲央行执委会成员莫尔许周三表示，上调央行通胀目标来拉抬通胀预期，由此让物价走扬，是有风险且未经验证的想法，可能会导致信誉受损。
“我并不确定这样的想法是完全令人信服的，”根据欧洲央行公布的演说文稿，莫尔许在哈佛大学的一场演讲中作上述表示。
“在各地通胀都偏低，以及各国央行采取极为宽松的货币政策，只为了成就通胀之际，有人可能会质疑这样的讯息是否确实可信。”
日本央行上个月进一步宽松政策，并称目前旨在令通胀率比已甚具野心的2%目标还要高，许多人表示该项政策调整实际上令央行的通胀目标有所上调。
“事实上，我认为将策略调整为仰赖模糊不清的概念及观察不出的事物上，最终只会遭受损及信誉的风险，”他在谈到调高通胀目标的想法时表示。(完) (编译 戴素萍 审校 龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。