欧洲经济：通胀目标上调恐损及欧洲央行的信誉--执委莫尔许

路透法兰克福10月12日 - 欧洲央行执委会成员莫尔许周三表示，上调央行通胀目标来拉抬通胀预期，由此让物价走扬，是有风险且未经验证的想法，可能会导致信誉受损。

“我并不确定这样的想法是完全令人信服的，”根据欧洲央行公布的演说文稿，莫尔许在哈佛大学的一场演讲中作上述表示。

“在各地通胀都偏低，以及各国央行采取极为宽松的货币政策，只为了成就通胀之际，有人可能会质疑这样的讯息是否确实可信。”

日本央行上个月进一步宽松政策，并称目前旨在令通胀率比已甚具野心的2%目标还要高，许多人表示该项政策调整实际上令央行的通胀目标有所上调。