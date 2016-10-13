《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月13日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透10月13日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7568 港元 ) 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三小幅收高，道琼工业指数 收高15.54点，或0.09%，至18 ,144.20点因在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布最近一次货币政策会议记录后，对升息时机的预期基本 保持不变。投资人等待上市公司业绩季报。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 133.400 0.30 11898 10.348 -0.89 中国铝业 9.360 1.19 11765 2.904 0.14 中国移动 61.540 0.95 178126 95.471 0.18 中国人寿 13.330 0.23 117878 20.680 -0.34 中石油 70.280 -0.94 26221 5.451 -0.34 中石化 75.210 0.13 29143 5.834 0.24 汇丰控股 37.680 0.19 1410838 58.455 -0.42 中电信 51.600 -0.37 1729 4.003 -0.44 中国联通 12.510 -1.11 71381 9.704 -0.47 兖州煤业 7.550 1.48 4239 5.856 -0.74 华能国际 25.030 -0.83 21290 4.854 0.08 南方航空 28.430 -1.25 3278 4.411 -0.44 东方航空 23.160 -2.73 2552 3.593 0.08 中芯国际 5.890 3.51 20883 0.914 -1.75 （完） (整理 梁慧仪)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。