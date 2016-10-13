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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 08:08 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月13日

路透10月13日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7568
港元 )
    
    美国股市标普500指数和道琼工业指数周三小幅收高，道琼工业指数 收高15.54点，或0.09%，至18
,144.20点因在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布最近一次货币政策会议记录后，对升息时机的预期基本
保持不变。投资人等待上市公司业绩季报。 
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              133.400     0.30        11898       10.348      -0.89
 中国铝业                            9.360       1.19        11765       2.904       0.14
 中国移动                            61.540      0.95        178126      95.471      0.18
 中国人寿                            13.330      0.23        117878      20.680      -0.34
 中石油                              70.280      -0.94       26221       5.451       -0.34
 中石化                              75.210      0.13        29143       5.834       0.24
 汇丰控股                            37.680      0.19        1410838     58.455      -0.42
 中电信                              51.600      -0.37       1729        4.003       -0.44
 中国联通                            12.510      -1.11       71381       9.704       -0.47
 兖州煤业                            7.550       1.48        4239        5.856       -0.74
 华能国际                            25.030      -0.83       21290       4.854       0.08
 南方航空                            28.430      -1.25       3278        4.411       -0.44
 东方航空                            23.160      -2.73       2552        3.593       0.08
 中芯国际                            5.890       3.51        20883       0.914       -1.75
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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