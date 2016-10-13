《中国报摘》--其他报纸重要消息10月13日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**上海证券报**
--记者近日从相关部门获悉，债转股的配套措施、配套细则正在紧锣密鼓地研究、制订过程中，相关的配套细则将涉及转股价格、国有资产转让、优先股发行、股份增发、股权转让等。
--记者独家获悉，银监会近日公布了三家地方资产管理公司（AMC）名单，分别为湖南省资产管理有限公司、华融晋商资产管理股份有限公司以及海德资产管理有限公司，自此银监会公布的地方AMC名单增至近30家。
--金龙汽车 因为新能源车骗补将领受财政部的处罚：追回补助资金5.19亿，并处以50%即2.596亿的罚款.
**证券时报**
--今年以来，股市表现不佳和期指一度深度贴水，使得量化对冲和绝对收益策略公募基金业绩惨淡，三季度一些规模较大的绝对对冲策略基金出现了巨额赎回，规模暴跌。
**21世纪经济报道**
--记者获悉，平安银行 行长邵平因个人原因，已于近日向董事会提交辞职申请，孙建一在本届董事会届满后，不再兼任该行董事长，但将保留中国平安 副董事长一职。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。