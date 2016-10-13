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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 08:13 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息10月13日

**上海证券报**

--记者近日从相关部门获悉，债转股的配套措施、配套细则正在紧锣密鼓地研究、制订过程中，相关的配套细则将涉及转股价格、国有资产转让、优先股发行、股份增发、股权转让等。

--记者独家获悉，银监会近日公布了三家地方资产管理公司（AMC）名单，分别为湖南省资产管理有限公司、华融晋商资产管理股份有限公司以及海德资产管理有限公司，自此银监会公布的地方AMC名单增至近30家。

--金龙汽车 因为新能源车骗补将领受财政部的处罚：追回补助资金5.19亿，并处以50%即2.596亿的罚款.

**证券时报**

--今年以来，股市表现不佳和期指一度深度贴水，使得量化对冲和绝对收益策略公募基金业绩惨淡，三季度一些规模较大的绝对对冲策略基金出现了巨额赎回，规模暴跌。

**21世纪经济报道**

--记者获悉，平安银行 行长邵平因个人原因，已于近日向董事会提交辞职申请，孙建一在本届董事会届满后，不再兼任该行董事长，但将保留中国平安 副董事长一职。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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