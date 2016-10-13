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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 08:23 BJT

《香港报摘》--经济日报10月13日

**头版头条**

--楼市狂潮蔓延至商厦，黄竹坑商贸地由信置 与帝国集团以25.3亿港元夺得，地价8,872港元/平方尺，创全港商贸新高，投资额40亿港元，开售尺价料逾1.5万港元。

**其他**

--国务院总理李克强昨结束一连三日到访澳门的行程，并宣布19项支持澳门发展的政策。中央加快发展横琴，及贵宾厅于黄金周表现佳，券商指皆对银河娱乐 较为有利。

--影星赵薇上周三按平均价每股1.571港元减持阿里影业 约8亿股，套现约12.5亿港元，惟较2014年入股价计，是次录得约2,300万港元亏损。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)

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