《香港报摘》--经济日报10月13日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**头版头条**
--楼市狂潮蔓延至商厦，黄竹坑商贸地由信置 与帝国集团以25.3亿港元夺得，地价8,872港元/平方尺，创全港商贸新高，投资额40亿港元，开售尺价料逾1.5万港元。
**其他**
--国务院总理李克强昨结束一连三日到访澳门的行程，并宣布19项支持澳门发展的政策。中央加快发展横琴，及贵宾厅于黄金周表现佳，券商指皆对银河娱乐 较为有利。
--影星赵薇上周三按平均价每股1.571港元减持阿里影业 约8亿股，套现约12.5亿港元，惟较2014年入股价计，是次录得约2,300万港元亏损。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。