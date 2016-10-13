版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 08:38 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--10月13日-10月20日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。
 日期   时间   国家     规模    发行细节
 10/13         美国             发售30年期公债
 10/13         意大利           标售中长期债券
 10/13         日本             标售三个月期贴现国库券
 10/14         日本             标售五年期公债
 10/17         法国             标售国库券(BTF)
 10/18         日本             标售12个月期贴现国库券
 10/18         日本             加强流动性标售
 10/18         西班牙           标售三个月和九个月期国库券
 10/19         德国             标售30年期联邦债券
 10/19         英国             标售票息1½%、2026年到期的公债
 10/20         日本             加强流动性标售
 10/20         日本             标售三个月期贴现国库券
 10/20         法国             标售中期政府债券(BTAN)/通膨保值公债
 10/20         西班牙           标售债券
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 张若琪 审校 王兴亚)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐