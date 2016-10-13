《汇市简讯》美元/日圆再度上涨，虽有卖单横阻但规模不大

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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* 日本开始进入下半财年，日本出口商不急于抛汇
* 上涨途中在104.20遭遇一些卖单，但其上有较大规模的停止单
* 中期美元/日圆空仓回补是否火力全开？聚焦汇价上行情况
* 纽约盘高点约在104.49，在104.50上方有停止单，但期权到期将阻碍上行
* 今天在104.45-75有18.6亿美元期权到期，在105.00有5.30亿美元期权到期
* 支撑位在小时图上升中的一目均衡转换线104.29下方，以及日线图上的云区顶部103.52(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。