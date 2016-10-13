版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 08:30 BJT

《汇市简讯》美元/日圆再度上涨，虽有卖单横阻但规模不大

0004 GMT

* 日本开始进入下半财年，日本出口商不急于抛汇

* 上涨途中在104.20遭遇一些卖单，但其上有较大规模的停止单

* 中期美元/日圆空仓回补是否火力全开？聚焦汇价上行情况

* 纽约盘高点约在104.49，在104.50上方有停止单，但期权到期将阻碍上行

* 今天在104.45-75有18.6亿美元期权到期，在105.00有5.30亿美元期权到期

* 支撑位在小时图上升中的一目均衡转换线104.29下方，以及日线图上的云区顶部103.52(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐