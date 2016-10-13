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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 08:29 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月13日

*工商时报：

--遗赠税率拟调涨，高资产族群早已悄悄开始布局。据财政部统计，9月有一笔10.3亿台币的大额赠与税入库，致赠与税实征净额达24亿，年增2.6倍，累计前九月赠与税收141亿台币，创历年同期新高。

--前九月税收实征净额达1兆7,034亿台币，创历年同期新高；另外，在赠与税、遗产税、营所税、房屋税、使用牌照税与特种货物及劳务税（奢侈税）等六项税目已达标助攻下，财政部也上修今年全年超征数可望突破千亿台币，有机会连三年超征千亿台币。

*经济日报：

--为充实资本适足率，大型寿险今年下半年涌现上千亿台币的发债潮；大型寿险集中发债，过去非常罕见，寿险业高层分析，今年新台币汇率急升，使寿险业帐上外汇价格准备金大幅缩水，加上类定存保单热卖，都是导致寿险公司资本适足率（RBC）急降的主因。

--台北市明年房屋税调整方案原则敲定，房屋标准单价未来三年将比照2014年7月订下的水准不再调高，为避免让新屋屋主感觉负担加重，将分六年调整，这六年内房屋税都将有折减。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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