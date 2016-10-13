《香港报摘》--信报10月13日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**头版头条**
--港铁 南港岛线通车在即，毗邻黄竹坑站的一幅商贸地，上周截标共吸引24家财团入标争夺，结果由新鸿基地产 前主席郭炳湘麾下的帝国集团伙拍信置 ，以高市场预期上限11%的25.28亿港元投得，每方尺楼面地价达8,872港元，创本港商贸土地及港岛区商用地（不包括酒店）楼面尺价新高。
**其他**
--上月底辞世的周大福集团及新世界发展 创办人郑裕彤于今早11时举行大殓，中午12时辞灵随即出殡，扶灵名单包括全国政协副主席董建华及长和 主席李嘉诚等合共八人。
--今年6月金朝阳 以沽售公司形式卖出的中半山摩罗庙街14至18号商住地盘，买家身份终于曝光，为中国华融资产管理 旗下华融（香港）产融投资。该项目昨天正式动工，预计总投资额逾10亿港元；项目是华融首个境外的房地产投资。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 曾祥进)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。