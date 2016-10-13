《香港报摘》--信报10月13日

**头版头条**

--港铁 南港岛线通车在即，毗邻黄竹坑站的一幅商贸地，上周截标共吸引24家财团入标争夺，结果由新鸿基地产 前主席郭炳湘麾下的帝国集团伙拍信置 ，以高市场预期上限11%的25.28亿港元投得，每方尺楼面地价达8,872港元，创本港商贸土地及港岛区商用地（不包括酒店）楼面尺价新高。

**其他**

--上月底辞世的周大福集团及新世界发展 创办人郑裕彤于今早11时举行大殓，中午12时辞灵随即出殡，扶灵名单包括全国政协副主席董建华及长和 主席李嘉诚等合共八人。

--今年6月金朝阳 以沽售公司形式卖出的中半山摩罗庙街14至18号商住地盘，买家身份终于曝光，为中国华融资产管理 旗下华融（香港）产融投资。该项目昨天正式动工，预计总投资额逾10亿港元；项目是华融首个境外的房地产投资。（完）

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