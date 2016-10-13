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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 09:00 BJT

新西兰财政：6月止财年的预算盈余增至18亿新西兰元，远超预期

路透惠灵顿10月13日 - 新西兰政府公布年度预算盈余高于预期，得
益于税收收入超出预期。
    
    截至6月30日的12个月，政府排除损益后经营结余(OBEGAL)为盈余18.
3亿新西兰元。
    
    政府在5月时预估盈余为6.68亿新西兰元。(完)
      

 (编译 王兴亚；审校 张涛)

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