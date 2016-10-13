《台湾重要政经日程》--10月13日-12月13日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
=====================今日重要政经消息==============================
10/13(四)
--09:00 立法院财委会考察金融监督管理委员会如何有效强化上市柜公司的公司治理机制。
--12:30 标售两年期105甲12期公债金额300亿台币，18日发行。
--14:00 台积电投资人说明会。
--16:30 金管会例行记者会。
====================================================================
10/20(四)
--12:30 标售五年期105甲13期公债300亿台币，25日发行。
--16:00 经济部公布外销订单年变动率，上月为年增8.3%。
10/24(一)
--08:30 主计总处公布9月季调后失业率，上月为3.95%。
--16:00 经济部公布9月工业生产指数年变动率，上月为年增7.74%。
--16:20 央行公布9月M2货币总计数年增率，上月为年增4.51%。
11/4(五)
--16:20 央行公布10月底外汇存底，上月底为4,367.26亿美元。
11/8(二)
--08:30 主计总处公布10月消费者物价指数(CPI)年增率，上月年增0.33%。
--12:30 标售105甲11期增额公债300亿台币，10年期，11日发行。
11/21(二)
--16:20 央行公布第三季经常帐，上季顺差171.3亿美元。
11/22(三)
--12:30 标售105甲14期公债250亿台币，30年期，25日发行。
12/6(二)
--12:30 标售105甲11期增额公债300亿台币，10年期，9日发行。
12/13(二)
--12:30 标售财105-8期国库券，数额350亿台币，期限182天期，14日发行。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。