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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 08:40 BJT

《台湾重要政经日程》--10月13日-12月13日

=====================今日重要政经消息==============================

10/13(四)

--09:00 立法院财委会考察金融监督管理委员会如何有效强化上市柜公司的公司治理机制。

--12:30 标售两年期105甲12期公债金额300亿台币，18日发行。

--14:00 台积电投资人说明会。

--16:30 金管会例行记者会。

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10/20(四)

--12:30 标售五年期105甲13期公债300亿台币，25日发行。

--16:00 经济部公布外销订单年变动率，上月为年增8.3%。

10/24(一)

--08:30 主计总处公布9月季调后失业率，上月为3.95%。

--16:00 经济部公布9月工业生产指数年变动率，上月为年增7.74%。

--16:20 央行公布9月M2货币总计数年增率，上月为年增4.51%。

11/4(五)

--16:20 央行公布10月底外汇存底，上月底为4,367.26亿美元。

11/8(二)

--08:30 主计总处公布10月消费者物价指数(CPI)年增率，上月年增0.33%。

--12:30 标售105甲11期增额公债300亿台币，10年期，11日发行。

11/21(二)

--16:20 央行公布第三季经常帐，上季顺差171.3亿美元。

11/22(三)

--12:30 标售105甲14期公债250亿台币，30年期，25日发行。

12/6(二)

--12:30 标售105甲11期增额公债300亿台币，10年期，9日发行。

12/13(二)

--12:30 标售财105-8期国库券，数额350亿台币，期限182天期，14日发行。

注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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