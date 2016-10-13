国际油市：油价下跌，此前OPEC称产量上升且美国原油库存增加

交易商表示，在石油输出国组织(OPEC)月报显示产量上升之后，油市受到一些压力。

周三发布的OPEC最新月报显示，9月石油产量升至至少八年来最高，且上调了2017年非OPEC产油国的供应增长预期。这预示明年供应过剩程度会更加严重，尽管达成了减产协议。

上月，该组织石油日产量为3,339万桶，较8月增加22万桶。

“在缺乏OPEC-俄罗斯合作方面的消息刺激情况下，油市紧张关注美国稍晚公布的EIA原油库存报告，”经纪商OANDA驻新加坡的资深市场分析师Jeffrey Halley表示。

美国能源资料协会(EIA)将于周四稍晚公布原油库存官方数据。

美国石油协会(API)周三公布，上周美国原油库存增加270万桶，至4.709亿桶，预估为增加65万桶。这是原油库存六周来首次增长。 (完)

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