国际油市：油价下跌，此前OPEC称产量上升且美国原油库存增加

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
交易商表示，在石油输出国组织(OPEC)月报显示产量上升之后，油市受到一些压力。
周三发布的OPEC最新月报显示，9月石油产量升至至少八年来最高，且上调了2017年非OPEC产油国的供应增长预期。这预示明年供应过剩程度会更加严重，尽管达成了减产协议。
上月，该组织石油日产量为3,339万桶，较8月增加22万桶。
“在缺乏OPEC-俄罗斯合作方面的消息刺激情况下，油市紧张关注美国稍晚公布的EIA原油库存报告，”经纪商OANDA驻新加坡的资深市场分析师Jeffrey Halley表示。
美国能源资料协会(EIA)将于周四稍晚公布原油库存官方数据。
美国石油协会(API)周三公布，上周美国原油库存增加270万桶，至4.709亿桶，预估为增加65万桶。这是原油库存六周来首次增长。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪/张涛；审校 杜明霞/王颖)
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