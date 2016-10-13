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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 09:04 BJT

《全球汇市》美元盘旋在七个月高位附近，因美国加息前景增强

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1003  1.1006  -0.03  +1.32  1.0860
    美元/日圆            104.53  104.18  +0.34 -13.11  120.30
    欧元/日圆         115.02  114.65  +0.32 -11.84  130.47
    美元/瑞郎            0.9906  0.9905  +0.01  -1.12  1.0018
    英镑/美元            1.2165  1.2206  -0.34 -17.46  1.4738
    美元/加元            1.3290  1.3274  +0.12  -3.97  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7332  6.7246  +0.13  +2.52  6.5680
    澳元/美元            0.7529  0.7560  -0.41  +3.49  0.7275
    新西兰元/美元        0.7039  0.7060  -0.30  +3.14  0.6825
    澳元/日圆         78.700  78.770  -0.09 -10.18  87.620
    新西兰元/日圆     73.620  73.550  +0.10 -10.20  81.980
    英镑/日圆         127.15  127.18  -0.02 -28.25  177.22
    澳元/新西兰元     1.0693  1.0701  -0.07  +0.27  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 李爽/李婷仪/陈宗琦；审校 戴素萍/王兴亚/王颖)

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