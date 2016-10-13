台湾评等：惠誉将台湾评等调高至“AA-”，展望稳定

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透10月12日 - 评等机构惠誉表示：
* 将台湾评等调高至“AA-”，展望稳定。
* 国家上限评等从“AA”调整为“AA+”。短期本币及外币发行人违约评等(IDR)确认为“F1+”。
* 认为台湾庞大的银行体系及民间部门杠杆对主权资产负债构成潜在风险。
* 上调台湾评等反映台湾财政状况稳定改善，尽管低经济增长带来挑战。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。