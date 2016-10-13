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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 09:05 BJT

台湾评等：惠誉将台湾评等调高至“AA-”，展望稳定

路透10月12日 - 评等机构惠誉表示：

* 将台湾评等调高至“AA-”，展望稳定。

* 国家上限评等从“AA”调整为“AA+”。短期本币及外币发行人违约评等(IDR)确认为“F1+”。

* 认为台湾庞大的银行体系及民间部门杠杆对主权资产负债构成潜在风险。

* 上调台湾评等反映台湾财政状况稳定改善，尽管低经济增长带来挑战。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)

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