《香港报摘》--其他报纸重要消息10月13日

**明报**

--今年新盘市场畅旺，推盘不绝的会德丰 目前销售金额已达140亿港元，较去年全年的128亿港元高近一成。

**苹果日报**

--泓富产业信托 上月宣布以19亿港元收购位于观塘的观点中心交易昨日举行股东会表决，在单一大股东长实地产 早已表明不支持收购下，股东会上共有3.04亿个基金单位或61.33%投票的基金单位反对收购，集团亦正式宣布收购不获通过。

**东方日报**

--主营物业租赁及地产开发的建发国际 近月相继组合营公司拓展家具及医疗业务，首席运营官林伟国计划整合业务架构，未来数年将专注发展房地产开发、地产产业服务及健康医疗等三大业务，期望明年底前开设6-10间医疗诊所。

**文汇报**

--敏华控股 宣布，在10月1日至7日的国庆黄金周期间，集团于内地＂芝华仕＂自营及分销商管理的品牌店共录得3.11亿元人民币的开单销售额，较去年同期增长约29.6%。（完）

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