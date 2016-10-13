《香港报摘》--其他报纸重要消息10月13日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**明报**
--今年新盘市场畅旺，推盘不绝的会德丰 目前销售金额已达140亿港元，较去年全年的128亿港元高近一成。
**苹果日报**
--泓富产业信托 上月宣布以19亿港元收购位于观塘的观点中心交易昨日举行股东会表决，在单一大股东长实地产 早已表明不支持收购下，股东会上共有3.04亿个基金单位或61.33%投票的基金单位反对收购，集团亦正式宣布收购不获通过。
**东方日报**
--主营物业租赁及地产开发的建发国际 近月相继组合营公司拓展家具及医疗业务，首席运营官林伟国计划整合业务架构，未来数年将专注发展房地产开发、地产产业服务及健康医疗等三大业务，期望明年底前开设6-10间医疗诊所。
**文汇报**
--敏华控股 宣布，在10月1日至7日的国庆黄金周期间，集团于内地＂芝华仕＂自营及分销商管理的品牌店共录得3.11亿元人民币的开单销售额，较去年同期增长约29.6%。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 曾祥进)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。