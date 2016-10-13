中信期货：沪深300期指资金连续流出，市场做多情绪略有下降

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自10月13日的《期货日报》：
国庆节长假后大盘呈现一定上攻态势，但是动能也主要集中在节后第一天，周二市场就有些乏力，而周三出现一定回撤。周三收盘，沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-0.2%、-0.37%和-0.06%，对应期指当月合约涨跌幅分别为-0.25%、-0.26%和-0.10%。期指表现略微弱于股指现货的情况，贴水略有扩大，对应当月合约贴水分别为10.2点、2.8点和34.5点，市场做多情绪略有下降。
净持仓方面，当月合约1610同样在三大期指品种之间出现分化。IF合约净多单在节后逐渐回升，周三净多460手几乎和节前持平。IH净多只有64手，仍低于节前的278手水平。IC净空359手也是低于节前的756手水平。整体看三大期指品种的净持仓变化，IF和IC略微偏多，IH略微偏弱。分析活跃席位持仓，IF合约最大的亮点是中信期货席位减仓空单210手，因此说明主力并不是太悲观。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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