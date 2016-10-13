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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 09:05 BJT

期货日报：大连豆粕期货弱势振荡，静待指引

以下内容节选自10月13日的《期货日报》：

随着国庆假期结束，油强粕弱格局日益明显。目前豆粕抗跌性较强，处于弱势振荡中。9月进口大豆到港量偏低，节后开机率恢复缓慢，国内油厂出现挺价待售心理，现货行情企稳，局地小幅下跌10—20元/吨。虽然美豆丰产压力仍存，但由于国内基本面向好，即使美国农业部10月供需报告利空，短期内豆粕下跌幅度可能也太大。从中长期来看，美豆收割压力逐步释放，进口豆到港充裕，油厂开机率升高，四季度下游养殖业需求不强，豆粕行情或持续走弱。

　　操作上，投资者可轻仓持有买油卖粕套利，单边持振荡思路，观察2800元/吨附近底部支撑情况。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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