期货日报：大连豆粕期货弱势振荡，静待指引

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自10月13日的《期货日报》：
随着国庆假期结束，油强粕弱格局日益明显。目前豆粕抗跌性较强，处于弱势振荡中。9月进口大豆到港量偏低，节后开机率恢复缓慢，国内油厂出现挺价待售心理，现货行情企稳，局地小幅下跌10—20元/吨。虽然美豆丰产压力仍存，但由于国内基本面向好，即使美国农业部10月供需报告利空，短期内豆粕下跌幅度可能也太大。从中长期来看，美豆收割压力逐步释放，进口豆到港充裕，油厂开机率升高，四季度下游养殖业需求不强，豆粕行情或持续走弱。
操作上，投资者可轻仓持有买油卖粕套利，单边持振荡思路，观察2800元/吨附近底部支撑情况。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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