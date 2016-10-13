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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 08:59 BJT

中航期货：沪铜走势进入曲折回升阶段

以下内容节选自10月13日的《期货日报》：

　　从去年11月底以来，大宗商品进入筑底反弹阶段，铜也进入振荡回升通道。文华沪铜指数从最低33180元/吨上涨至最高39180元/吨，涨幅达到18%。但相比其他有色金属，沪铜涨幅最小，比如沪锡上涨超过60%，沪锌上涨接近60%，沪铝上涨超过35%，沪铅上涨34.5%，沪镍上涨33%。

　　今年下半年，国内铜月度产量出现恢复性增长，但国内库存不增反减。同期，伦敦库存出现增加，显示国内进口下降和出口增加。从库存总量而言，上期所库存依然偏低，对国内铜价形成一定的支撑，但LME铜库存仍保持上升势头，对国际铜价形成压制。

　　对于四季度而言，我们基于宏观和基本面分析，铜价进入振荡回升阶段，但总体波动受限于资金关注度下降的制约。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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