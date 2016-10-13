中粮期货：短期货源紧俏，郑棉走势将先扬后抑

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自10月13日的《期货日报》：
从形态上看，郑棉主力1701合约自高位16185元/吨跌至13450元/吨，属于四浪调整行情，之后多头在低位发力，价格增仓上破14260元/吨，形成V形反转，五浪上升行情展开。目前并不存在实盘压力，郑棉主力1701合约将进一步上攻。
11月中旬新棉将大量上市，本年度新花产量在420万吨左右。据不完全统计，储备棉轮出的成交量中有30%—40%被贸易商囤收，而明年3月新一轮储备棉轮出工作将有序展开，留给新花以及储备棉销售的时间仅有5个月。每个月95万吨的供应量使得市场在明年3月之前处于供应宽松阶段，郑棉价格也将回归至新棉成本附近。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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