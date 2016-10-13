中粮期货：短期货源紧俏，郑棉走势将先扬后抑

从形态上看，郑棉主力1701合约自高位16185元/吨跌至13450元/吨，属于四浪调整行情，之后多头在低位发力，价格增仓上破14260元/吨，形成V形反转，五浪上升行情展开。目前并不存在实盘压力，郑棉主力1701合约将进一步上攻。

11月中旬新棉将大量上市，本年度新花产量在420万吨左右。据不完全统计，储备棉轮出的成交量中有30%—40%被贸易商囤收，而明年3月新一轮储备棉轮出工作将有序展开，留给新花以及储备棉销售的时间仅有5个月。每个月95万吨的供应量使得市场在明年3月之前处于供应宽松阶段，郑棉价格也将回归至新棉成本附近。(完)