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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 09:00 BJT

中粮期货：短期货源紧俏，郑棉走势将先扬后抑

以下内容节选自10月13日的《期货日报》：

从形态上看，郑棉主力1701合约自高位16185元/吨跌至13450元/吨，属于四浪调整行情，之后多头在低位发力，价格增仓上破14260元/吨，形成V形反转，五浪上升行情展开。目前并不存在实盘压力，郑棉主力1701合约将进一步上攻。

　　11月中旬新棉将大量上市，本年度新花产量在420万吨左右。据不完全统计，储备棉轮出的成交量中有30%—40%被贸易商囤收，而明年3月新一轮储备棉轮出工作将有序展开，留给新花以及储备棉销售的时间仅有5个月。每个月95万吨的供应量使得市场在明年3月之前处于供应宽松阶段，郑棉价格也将回归至新棉成本附近。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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